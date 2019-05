"Country chic": Villa dei reali ospita una mostra-mercato tutta da scoprire

Il 25 e 26 maggio 2019, a Villa de Reali a Dosson di Casier, si terrà la 1° edizione di “Country Chic”, mostra mercato dell’artigianato di eccellenze e qualità.

Oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia, scelti per la loro originalità e ricercatezza, vengono riuniti in una dimora privata del 17esimo secolo di forte impatto emotivo. La mostra si svolgerà tra suggestivi interni, serre, scuderie e giardino. Non mancherà un servizio di ristorazione completo e di cestini per picnic. Un dejeuner sur l’herbe godendo di una vista magnifica in un incantevole parco ottocentesco inglese.

Info & Orari

Orari di apertura al pubblico: sabato 25 maggio dalle 14 alle 20, domenica 26 maggio dalle 10 alle 19. Per maggiori informazioni:

https://www.instagram.com/countrychicmostramercato/

https://www.facebook.com/CountryChicMostraMercato/