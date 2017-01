46^ Mostra mercato del Radicchio di Treviso Igp a Preganziol

Venerdì 13 Gennaio:

Ore 20.00 presso Ristorante “El Patio” di Preganziol, convivio di apertura;

Menù:

Aperitivo con stuzzichini – Radicchio pastellato

Antipasti – Sfogliatina di radicchio di Treviso con prosciutto crudo, rotolino di radicchio gratinato con pancetta, torta salata al radicchio porri e formaggio asiago

Primi piatti – Risotto di radicchio e barolo, gnocchetti di ricotta con culatello e radicchio

Secondi piatti – Tagliata di manzo al rosmarino su letto di radicchio, arrosto di vitello al forno con crema di radicchio

Contorni misti di stagione – Verdura cotta, radicchio stufato e patate arroste

Dolce – Torta morbida al radicchio accompagnata da Bracchetto e Fragolini

Caffè – Amari – Acqua e Vino

Prezzo € 30

Info e prenotazioni : 0422-633240 (El Patio); 3471612897 (Pro Loco)

Per le giornate di Sabato 14 e Domenica 15

Esposizione e vendita di Radicchio Rosso di Treviso IGP

Mercatino con espositori di prodotti gastronomici e artigianato provenienti da tutta Italia



Sabato 14 Gennaio, presso Piazza Gabbin (Preganziol):



Ore 13.00 - Pranzo solidale per le popolazioni colpite dal terremoto

Menù:

Pasta e fagioli

Risotto con salsiccia e radicchio

Musetto e radicchio

Crostini con formaggio

Dolce

Vino e acqua

Prezzo 15€

Info e prenotazioni 3471612897



Ore 14.30 – Laboratori di “Vecchi mestieri” per i più piccoli, a cura del Gruppo Tiveron

Ore 15.00 – Laboratorio “Il casaro”, il casaro Nicola terrà una dimostrazione sulla produzione del formaggio



Domenica 15 Gennaio presso Piazza Gabbin (Preganziol):

Ore 10.30 – Inaugurazione della 46^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso Igp alla presenza delle autorità

Ore 10.45 – Il Coro Ana di Preganziol eseguirà delle suggestive Cante

Ore 11.00 – Inaugurazione mostra “Architetture di campagna”, frammenti di un mondo scomparso, litografie di Iginio Marangon

Ore 11.15 – Inaugurazione delle mostra fotografica “dalla semina al piatto” storia di un’eccelenza trevigiana, attraverso l’obiettivo di Stefano Bobini