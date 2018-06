Mostra "Il Metaformismo©"

Il MetaFormismo© è un’eccellenza culturale italiana. Il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere nuovi occhi (Marcel Proust). Un nuovo conio e una nuova Storia dell’Arte si preparano a rivoluzionare gli orizzonti critici del futuro grazie a nuove modalità di lettura delle arti non figurative, consentita dall’attenta analisi delle forme. Questa non è una collettiva e non vogliamo che venga chiamata o considerata tale. È una Rassegna di opere appartenenti a un unico filone storico artistico, intesa a celebrare talenti specifici individuati nel complesso mondo dell’arte contemporanea. Gli artisti prescelti dalla Fondazione Giulia Sillato (in ordine alfabetico): Dino Aresca, Luigi Aricò, Renzo Barbazza, Pietra Barrasso, Emilio Belotti, Natalia Berselli, Jole Caleffi, Patrizia Canola, Giulio Cavanna, Antonio Cellinese, Adriana Collovati, Rosetta D’Alessandro, Daless, Sebastjan Degli Innocenti, Enzo Devastato, Massimo Fumanti, Cristiana Grandolfo, Ernesto Lodi, Isabella Nurigiani, Michele Pinto, Osvalda Pucci, Tiberio Rilli, Roberto Tigelli, Laura Zilocchi. La mostra sarà a Casa dei Carraresi dall’5 al 19 luglio 2018.

www.fondazionegiuliasillato.it Sede: 045 8003330 Mobile: 348 3533733