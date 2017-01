12a Mostra di Modellismo a Treviso

Anche quest'anno è arrivato il momento della mostra di modellismo giunta alla 12a edizione! Grazie al Gruppo Amici Del Modellismo Treviso - Associazione Culturale I Care potrà rinnovare il proprio sostegno ai diversi progetti di cooperazione in Africa Sub-Sahariana e alle famiglie indigenti di Treviso, ai quali sarà destinato il ricavato della mostra. Vi ricordiamo che solo per quest'anno l'esposizione sarà allestita unicamente presso il Salone del Palazzo dei Trecento. Vi aspettiamo numerosi!



Orari:

Inaugurazione martedì 3/1/17, ore 16

Orari apertura dal 4 al 7 gennaio: 10-19 orario continuato

Domenica 8 gennaio la mostra chiuderà alle ore 18



Ingresso:

Contributo di 4 euro (2 euro per i ragzzi fino a 14 anni)