Mostra di presepi a Biadene di Montebelluna: al via la terza edizione

Dal 13 dicembre fino a fine gennaio sarà possibile visitare l'ormai tradizionale mostra dei presepi presso l’Antica Chiesa di Biadene. Artisti di tutto il Triveneto hanno messo a disposizione la loro abilità per la buona riuscita di questa originale iniziativa che vanta opere dal grande valore devozionale come il Bambinello delle Famiglie proveniente da Gemona del Friuli, ma anche presepi provenienti dalle collezioni private di parrocchiani e volontari che hanno preparato direttamente all’interno della mostra il proprio presepio artistico.

È proprio questa varietà che rende unica l'esibizione. Il presepio maggiore è realizzato da artisti locali e anche i bambini dell’asilo hanno contribuito alla mostra realizzando un presepio speciale. L’evento è infatti organizzato dai genitori dei bambini che frequentano il piccolo Asilo adiacente alla chiesa “Scuola dell'Infanzia Casa dei Bambini” al fine di raccogliere fondi: l’asilo necessita di una ristrutturazione cospicua per un adeguamento sismico e strutturale e grazie alle offerte e al ricavato della vendita di alcune opere la mostra contribuirà alla realizzazione di questa causa. Le iniziative per l’asilo sono moltissime e quest’anno per rendere speciale il Natale ci sarà anche un cd in cui diversi cori di Biadene hanno voluto incidere dei brani tradizionali. L’esposizione è anche un’occasione per entrare nella chiesa Antica di fine 1700 che ospita un affresco giovanile del Tiepolo.

Orari di apertura: presso antica chiesa di Biadene, via C. Moretti - Montebelluna. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 17.30, festivi anche il mattino dalle ore 10 alle 12. Ulteriori aperture, domenica 13 e 20 gennaio solo pomeriggio.