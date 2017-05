Degustare le migliori espressioni del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e degli altri vini del Coneglianese immersi in uno dei più affascinanti paesaggi collinari d’Italia. È questa la proposta della Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano, in programma dal 26 maggio al 4 giugno presso l’Azienda Agricola Baldi, in Via Marcorà 76, a Ogliano, in provincia di Treviso.

Giunto alla sua terza edizione, l’appuntamento propone un viaggio sensoriale alla scoperta delle bollicine Docg ma anche di vini storici come il Verdiso e quelli dei Colli di Conegliano e di altri autoctoni. Vere e proprie perle dell’enologia a cui si affiancheranno olio d’oliva (da cui deriva appunto il toponimo Ogliano) e di altri prodotti tipici come formaggi, salumi e molto altro. A fare da cornice dell’evento le splendide colline della città del Cima, un territorio da scoprire, a pochi km da Venezia e dalle Dolomiti, immerso tra saliscendi ricamati di vigneti e piccoli borghi da ammirare. La Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano attende gourmet e amanti del vino di qualità da venerdì 26 maggio a domenica 4 giugno (chiuso il 29, 30 e 31 maggio), dalle ore 18 alle 24 e i festivi dalle 11 alle 24.