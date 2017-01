24^ Mostra del Radicchio IGP a Zero Branco

Per i numerosi produttori dell’area è il momento atteso della festa di Zero Branco che apre i battenti alle 19 di venerdì 13 gennaio, con l’apertura dello stand gastronomico e a seguire il concerto a ingresso libero dei Dik Dik, una vera icona del pop italiano degli anni Sessanta, a fare da spalla ci penseranno i Black Boys, una delle band storiche di rythm and blues del panorama musicale trevigiano, nata nel 1967. Sabato 14 gennaio alle 10.45 l’inaugurazione ufficiale con le autorità e i rappresentanti del Consorzio di tutela e delle associazioni di categoria. A seguire la consegna dei fondi raccolti per le popolazioni terremotate nel corso della Sagra del Peperone di fine agosto, quindi la sfilata in costume dei colmelli e l’esibizione della banda che precederanno il pranzo inaugurale. La festa riprende alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e l’esibizione musicale. Domenica 14 gennaio dalle 10,30 appuntamento di approfondimento dedicato ai produttori: “Che cosa si deve fare per vendere più radicchio in Italia e in Europa?”, tavola rotonda moderata da Giusi Legrenzi della redazione di radio RTL 102.5. In contemporanea per gli appassionati delle due ruote anche la prima Motofesta in collaborazione con il Moto Club di Scorzè. Nel pomeriggio, alle 15 i laboratori creativi per i bambini.

Da non perdere: la festa di Zero Branco si distingue per la ricostruzione processo di produzione tradizionale del Radicchio Rosso di Treviso IGP grazie all’associazione Colmelli Zairo, inoltre tabarri e vestiti tradizionali del secolo scorso animeranno i momenti salienti della festa. Da non mancare giovedì 19 gennaio, ore 20, la cena anni Cinquanta, per ritrovare il gusto dei piatti di una volta (dal musetto col cren al saeàdo cotto sui serci dea cusina, dal radicio col lardo alla pinsa). Prenotazioni entro martedì 11: 392-7435520 (dopo le 16). www.prolocozerobranco.it