Mostra “Rottura di Superficie” @B#S Gallery

Ardesia Projects in collaborazione con B#S Gallery e Current Corporate organizza la mostra “Rottura di Superficie” con gli artisti Linda Alborghetti & Marco Bellini, Nicola Novello e Ginevra Shay (USA), a cura di Michele Amaglio. La mostra rientra nelle iniziative promosse dal bando SediciTrenta organizzato dal Progetto Giovani del Comune di Treviso. In un momento di scarso investimento in ambito culturale ed artistico per ciò che concerne autori emergenti, questo progetto nasce dall’alleanza tra realtà giovani che si occupano di sviluppo artistico del territorio che hanno messo insieme forze, competenze ed abilità.

Rottura di superficie vuole mettere in relazione pratiche artistiche legate alla fotografia e alle arti visive che esplorano il concetto di superficie fotografica. Ponendosi come limite tra l’oggetto di indagine che l’artista vuole catturare e l’immagine che risulta da questa operazione, la superficie fotografica diventa un confine sempre più labile ed indefinito. Con l’avvento del digitale l’immagine contemporanea migra da schermo a schermo, perde di corporeità fino quasi a scomparire; si fa fluida, in grado di instaurare nuovi rapporti con altri media quali la scultura ed il video.

Ciascuno dei lavori in mostra esplora il tema della rottura della superficie, che può avvenire attraverso un dilatarsi dell’immagine verso forme scultoree - e quindi con l’appropriazione di nuove superfici di rappresentazione – oppure all’interno dell’immagine stessa con lo scopo di de-costruire determinate narrazioni e creare nuovi immaginari visivi. Rottura di superficie si inserisce all’interno di un progetto più ampio promosso da Ardesia Projects dedito alla promozione di artisti emergenti locali ed internazionali, allo sviluppo di un dialogo artistico tra contesti e culture dell’immagine differenti e di un dibattito sulle forme artistiche contemporanee.

Rottura di superficie

8/09 – 23/09

Da martedì alla domenica, 10.30-18.30

Ingresso Gratuito

Presso B#S Gallery – Current Corporate

Vicolo Isola di Mezzo 3/5, Treviso.