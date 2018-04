Sabato 14 aprile nella sede dello Spazio Culturale degli Alpini “Al Portello Sile” di Treviso si inaugura la mostra Stop alle bombe sui civili. Organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sezione di Treviso, in stretta collaborazione con l'associazione "Treviso 7 aprile 1944", con il sostegno dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso e della presidenza de "Al Portello Sile", gode del Patrocinio del Comune di Treviso.



La mostra trae spunto dalla 1^ Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo istituita dal Parlamento italiano su impulso dell’ANVCG e del Miur al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra.



La mostra sarà allestita nei due livelli della struttura messa a disposizione dall’Associazione Nazionale Alpini. Il piano terra sarà intermente dedicato ai bambini, con l’esposizione nella Sala delle Teche di foto e oggetti appartenenti ai 123 bambini deceduti nei bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale a Treviso, mentre nella Sala Grande saranno visibili foto e oggetti riguardanti i piccoli mutilati per cause di guerra. Al primo piano, la Sala Piccola sarà dedicata a Carlo Hrelia, Croce di Guerra come Grande Invalido, deportato in un campo di concentramento in Russia, salvatore assieme ai compagni di prigionia di bambini ebrei in transito nel campo di lavoro Stalag 1/f, nei pressi di Koenisberg nella Prussia orientale. Nelle altre due sale saranno esposti numerosi residuati bellici e fotografie sempre riguardanti le vittime civili di guerra.



Finanziata interamente dalla sede centrale di Roma dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, la mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Sarà invece chiusa il lunedì e per la festività del 1° maggio. L’ingresso è libero.



Stop alle bombe sui civili

14 aprile - 27 maggio 2018

“Al Portello Sile” via Tasso,1 - piazza Garibaldi - Treviso

ore 10 – 12 / 16 – 19 chiuso il lunedì

chiuso martedì 1° maggio

inaugurazione mostra sabato 14 aprile ore 16



ingresso libero