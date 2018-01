Una mostra per raccontare la storia del Teatro Duse, smontato, venduto e riapparso in Florida

La curiosa storia di un teatro di Asolo smontato e ricomparso in una città della Florida - fatto accaduto realmente negli anni ’30 - è diventato lo spunto di partenza di un progetto presentato dal duo Sotto//Forma.

Inaugurazione Sabato 27 gennaio ore 18:00 - Sarasota Dreaming - progetto visivo di Paolo Belletti e Ariel De Boni ( Sotto//Forma) - Urbanautica Institute - Asolo.

L'evento è inserito all’interno di SAVEASOLO, programma di residenze artistiche che mira a raccontare l'evoluzione di un territorio attraverso il coinvolgimento di diverse pratiche artistiche e partecipazione locale. Il lavoro 'Sarasota Dreaming' prende in esame il Teatro Eleonora Duse sito nel castello Cornaro, proponendo una riflessione sulla doppia vita del luogo, tra Asolo e Sarasota, Stati Uniti.



Il teatro infatti inaugurato nel 1798 e rimasto in funzione fino al 1931 fu poi smontato per farne un cinema. Un antiquario tedesco Adolph Loewi lo acquistò per depositarlo a Venezia durante la seconda guerra mondiale. Fu successivamente comprato nel 1949 dal mecenate americano, e appassionato del Barocco, John Nicholas Ringling che conferì al teatro nuova vita riaprendolo oltre oceano in Florida nel 1952.



Belletti e De Boni attraverso il loro peculiare linguaggio visivo di fotografia e disegni hanno riportato in luce un sottile filo invisibile che unisce il piccolo borgo mediavale veneto e Sarasota. “Ci interessava raccontare questa alterazione spazio-temporale, questa sorta di ritorno al futuro urbano” hanno spiegato. Il lavoro presentato curato da Steve Bisson è parte di Sotto//Forma un percorso più ampio che il fotografo Paolo Belletti e il designer Ariel De Boni stanno sviluppando in una modalità multidisciplinare.

Il percorso è organizzato da Urbanautica Institute, realtà che lavora nei campi dell’antropologia visiva e del paesaggio culturale.



Contatti evento :

Sabato 27 gennaio ore 18 Via Browning 167 Asolo (TV)

http://www.urbanauticainstitute.com/saveasolo

info@urbanauticainstitute.com

www.paolobelletti.it

www.arieldeboni.carbonmade.com