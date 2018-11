Mostra "Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria"

Dal I° di novembre la Barchessa di Villa Giovannina ospita la mostra sulla poliedrica Tina Modotti: fotografa, rivoluzionaria, attrice di Hollywood e musa di di artisti del calibro di Edward Weston e Diego Rivera. 80 fotografie per raccontarne la vita e la carriera attraverso le diverse fasi.



Curatore: Reinhard Schultz e Mandr.agor.art

Organizzatore: Mandr.agor.art



Biglietto: € 7

Ridotti per under 26 e over 65, TCI, Arci, Fai: € 5

Residenti over 7 e under 14: € 2

Visite guidate e ulteriori info: 3664530826