Mostra “Variazioni del sentire” di Riccardo Guarneri

Oltrearte Associazione Culturale è lieta di invitarvi alla mostra personale del maestro Riccardo Guarneri, dal titolo “Variazioni del sentire”, organizzata negli spazi di Palazzo Sarcinelli nella città di Conegliano. Insieme ad opere recenti e storiche, saranno presenti le opere esposte alla cinquantasettesima Biennale di Venezia 2017 Viva Arte Viva, curata da Christine Macel, dove l’artista era presente con una sala personale (uno dei 5 artisti italiani invitati), a distanza di cinquant’anni dalla prima esposizione alla Biennale.

Riccardo Guarneri si è imposto sia come figura artistica indipendente, sia come precursore delle tendenze pittoriche astratte degli anni ’70, in particolare della corrente artistica definita Pittura Analitica o Pittura Pittura, dove l’artista si è particolarmente distinto per il suo linguaggio analitico ma al tempo stesso lirico, sperimentando senza sosta la sua particolare ricerca tra segno, colore e luce. Le opere esposte prevalentemente dell’ultimo decennio, rappresentano l’integrità artistica di un artista, nella rappresentazione di continue e infinite varianti intorno ad un tema centrale.

Catalogo disponibile in mostra.

Inaugurazione Sabato 24 Novembre 2018 ore 17, alla presenza dell’Artista.

Orari apertura Mostra:

Giovedì-Venerdì 10.30-12.30 15.30-19.00

Sabato-Domenica 10.30-12.30 14.30-19.00



Oltrearte Arte Contemporanea

Associazione Culturale

www.oltrearte.com

info@oltrearte.com