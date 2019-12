"5 idee di fotografia" in mostra a Palazzo dei Trecento

Venetofotografia è lieto di presentare la quarta edizione di: "5 idee di fotografia" una mostra fotografica curata dal professor Giancarlo Torresani che presenta 5 autori del circolo totografico Venetofotografia con 5 temi diversi. Si tratta di:

Milena Cescatti: "Scatti di Versi" - Versi di poesia, con il loro potere evocativo, sono il punto di partenza di una ricerca volta a tradurre in immagini e visioni i pensieri, le riflessioni e le emozioni che quegli stessi versi suggeriscono.

Roberta Cuzzolin: "Home and Away" - Home and Away è per tutti coloro che sono sulla strada da sempre, eternamente divisi tra il bisogno di andare e quello di restare. Home and Away è per tutti coloro che sono irrequieti, perché sanno che da qualche parte nel mondo prende forma quello che passa loro per la testa, e il bisogno di muoversi, di fare in fretta e trovarlo è molto di più che restare e mettere radici.

Michele Piccinno: "Guardami" - Ho frugato tra le vecchie foto alla ricerca di storie, negli sguardi degli altri, capaci di dare corpo e luce ai fantasmi della mia giovinezza vissuta in un Salento che non esiste più.

Santina Pompeo: "The right education" - È una riflessione sulle condizioni dei bambini all'interno del campo profughi palestinese di Aida, uno dei 60 ancor oggi esistenti, in seguito alla guerra arabo-israeliana del 1948, dove le persone sono state costrette a lasciare casa, terreni e lavoro dalla sera alla mattina. Oggi è ancor soggetto a frequenti attacchi dalle forze israeliane e frammentato dal passaggio del muro di separazione tra Israele e Palestina eretto nel 2003.

Alberto Privitera: "L’Anti-Realtà" - Lavorando sulle ombre e sulle sfumature di una singola foto, la realtà è diventata tutt’altra cosa, una antitesi di quello che percepiamo: una Anti-realtà.

La mostra sarà aperta dal 21 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020 con orario: 10- 12,30 / 15 – 19.

Ingresso gratuito