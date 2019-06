Ca' dei Carraresi ospita 26 artisti per "Artistic movement"

Sabato 22 giugno alle ore 18 ha aperto "Artistic Movement", l’atteso evento artistico internazionale vive nella prestigiosa sede storica di Ca’ dei Carraresi a Treviso. Organizzato dall’Associazione Culturale Rossso Veneziano, è l’esposizione d’arte contemporanea che rivedrà nuovamente la città di Treviso come il palcoscenico estivo dell’arte e della cultura dal 22 giugno al 7 luglio.

«Il profumo della materia lavorata - annuncia il presidente dell’associazione, Bruno Lucatello - con il contorno di ombre e luci, diventano spazio dove lo spettatore è complice». Lo spazio espositivo, disposto su due piani, è sviluppato su oltre 400 metri quadrati ed ospita 26 artisti selezionati, provenienti da tutto il territorio europeo con oltre 100 opere che riempiranno le sale trasformate in piccole gallerie. Viene presentata un’ampia varietà di tecniche che spaziano dall’olio, a tele lavorate con polvere di vetro bruciata, il mosaico nelle sue interpretazioni di forma e contenuto, l’acciaio che assorbe la luce per riflettere l’immagine, le fotografie come momenti unici, le sculture, la composizione di diversi legni che diventa opera cromaticamente unica fino al polistirene estruso lavorato a fuoco vivo dove la materia diventa reale perché non esiste. Artistic Movement - dichiara il curatore Valerio Pradal - è un treno dove ognuno sceglie quando e come salire per andare alla prossima fermata e portare con se il proprio bagaglio».