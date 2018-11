Le Beccherie ospitano una mostra di fumetti dedicata al tiramisù

Sarà il ristorante Le Beccherie di Treviso a ospitare, fino al 4 novembre, il Comic Tiramisù, evento collaterale della Tiramisù World Cup.

Il celebre locale nel cuore di Treviso accoglierà infatti una divertente esposizione delle tavole “Tiramisù Comics”, una preview dell’inedito “Comic Book”, ovvero una serie di fumetti firmati da giovani illustratori ispirati alla vita e all'opera di Giuseppe Maffioli, storica figura trevigiana che ha saputo legare territorio, cultura ed enogastronomia. Giuseppe Maffioli, uomo di teatro e di cinema, nonché grande padre della cultura gastronomica veneta, diviene per l'occasione un viaggiatore nel tempo, alla scoperta dei piatti che hanno dato vita alla tradizione gastronomica regionale. Un viaggio di quindici secoli che inizia nel 1560 in terra di Francia per concludersi con il dolce che tutto il mondo conosce: il tiramisù. Un'esposizione curiosa e divertente che i più golosi potranno accompagnare con un assaggio del celebre dolce nella sua versione più classica.