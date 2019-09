A Palazzo dei Trecento una mostra sull'Impresa di Fiume

Un’esperienza controversa, l’Impresa di Fiume di cui il 12 settembre si è celebrato il centenario, che coinvolse non solo Gabriele D’Annunzio ma anche numerosi giovani come i trevigiani Giovanni Comisso e Mario Botter, reduci dal fronte della Prima Guerra Mondiale.

La mostra "Giovanni Comisso e Mario Botter nella Fiume di D’Annunzio", promossa dall’associazione Amici di Comisso in collaborazione con il Comune di Treviso e con la famiglia Botter, vuole proprio raccontare la loro esperienza nella città quarnerina e viene a loro dedicata in occasione delle manifestazioni di quest’anno in cui si ricorda anche il cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore trevigiano. L’esposizione sarà ospitata a Palazzo dei Trecento a Treviso fino a domenica 6 ottobre e in occasione dell’inaugurazione, il 26 settembre alle 17, il Professor Marco Mondini, dell’Università di Padova, terrà una conferenza dal titolo “Una guerra infinita. Fiume 1919-1920”. A questa seguirà una tavola rotonda condotta di Francesca Demattè alla quale parteciperanno: Luigi Urettini, Fabio Bruno e Bruno De Donà. All’apertura saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti e il presidente dell’associazione Amici di Comisso Ennio Bianco. Nei 52 pannelli curati da Francesca Demattè, in collaborazione con Luigi Urettini, Fabio Bruno, Orsola Botter, Mario e Anna Sutor, Bruno De Donà, Sabrina Girardin, l’evento storico viene avvicinato guardando in particolare alla presenza di Giovanni Comisso e Mario Botter, al tempo giovani soldati che seguirono Gabriele D’Annunzio durante tutti i 16 mesi della sua presenza a Fiume. Nella ricostruzione della contingenza storica e dei contesti nazionale e internazionale nei quali si colloca l’azione dannunziana, emergono i legami culturali e di amicizia che unirono durante il biennio 1919-1920 tutti i protagonisti nonché i loro contributi allo svolgersi dei fatti.