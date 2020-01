Villorba, prorogata fino al 19 gennaio la mostra su Dorothea Lange

Negli spazi della Barchessa di Villa Giovannina, a Carità di Villorba, è stata prorogata l’apertura al pubblico sino al 19 gennaio la mostra “Dorothea Lange. Storie a scatti: American Exodus” che in 80 immagini, immortala le storie e i volti di uno dei più drammatici esodi della storia americana.

Un’occasione in più per conoscere la fotografa americana a cui, nel mese di febbraio, sarà dedicata un’altra mostra al Moma di New York. “Storie a Scatti. Dorothea Lange, American Exodus”. è un progetto espositivo ideato dall’associazione culturale mandr.agor.art in collaborazione con il Comune di Villorba e con Reinhard Schultz della Galerie Bilderwelt di Berlino. «Il progetto - ha sottolineato Eleonora Rosso, assessore alla cultura di Villorba - nasce dalla volontà di raccontare la storia della società attraverso la fotografia.Tradizione e innovazione sono i binari sui quali si muove l’offerta culturale a Villorba e le proposte coinvolgono un pubblico sempre più eclettico ed attento, raccontando storie diverse per il tramite dell’arte, degli approfondimenti filosofici, della musica senza confini di stile o attraverso raffinate documentazioni fotografiche come nel caso della serie Storie a scatti, senza pietismi o letture ideologiche. Uno sguardo al passato, perché l’esperienza acquisita e il vissuto siano di rinforzo alla vitalità e quindi al futuro della nostra Comunità”.

INFORMAZIONI

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 20, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20. Per informazioni tel: 3664530826