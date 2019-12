Portrait: Federico Paris si esibisce al Museo Bailo

La performance “Portrait” di Federico Paris arriva a Treviso al Museo Luigi Bailo. Chi visiterà il Museo Luigi Bailo sabato 14 dicembre dalle 15 alle 18 potrà partecipare all’emozionante esperienza “Portrait” di Federico Paris: l’artista catturerà le anime, salvo poi restituirle sotto forma di ritratto.

L’artista contemporaneo sta compiendo un tour in Italia con la sua performance Portrait, un’ attività originale che unisce l’ esperimento sociologico alla performance d’arte. In una condivisione di pochi istanti, la più intensa possibile, si materializzeranno i brevi e sorprendenti ritratti alle persone riprese nelle più disparate e particolari situazioni. Paris cercherà verità e partecipazione nei visitatori, che saranno infatti parte attiva di questa inedita ed emozionante esperienza e riceveranno il loro ritratto, realizzato in pochi sapienti tratti. Farsi ritrarre vuol dire mettere a nudo se stessi, sostenere lo sguardo dell’artista che in quel momento non cerca la somiglianza ma uno stato d’animo, e non c’è telefonino o occhiali da sole che possano proteggere da un Federico Paris che ci appare come un atavico “demone” che, eseguito un particolare rituale e mascherato, cercherà di rubare l’anima per poi restituirla. Per pochi attimi si potrà sostenere un contatto umano profondo, scoprendo la magia di come siamo negli occhi dell’altro.