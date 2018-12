Visite guidate al museo Salce per il weekend dell'Immacolata

Sabato 8 e domenica 9 dicembre, alle ore 15, doppio appuntamento con le visite guidate alla mostra "Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962", in collaborazione con l’associazione culturale Heritage Italy.

Opportunità per singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici, di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte. Attraverso i capolavori della grafica pubblicitaria – opera di Armando Testa, Franco Grignani, Bob Noorda, Giovanni Pintori e tanti altri – ci si immerge negli anni tra la Ricostruzione e l'esplosione del miracolo economico, epoca che cambierà il volto sociale e culturale dell'Italia. Per informazioni e prenotazioni: 340 2814124 / 3774947270 oppure scrivere una mail a: heritageitaly@gmail.com. Costi delle visite: 4 euro + il prezzo del biglietto d'ingresso al museo (€ 8 intero; € 4 ridotto). Luogo di incontro: la biglietteria del museo in via Carlo Alberto 31 a Treviso.