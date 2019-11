Influences: ad Asolo una mostra collettiva con artisti da 7 Paesi e 12 città diverse

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Influences è una collettiva di 12 artisti del gioiello d'autore, provenienti da 7 paesi diversi, che si sono uniti per confrontarsi sulle influenze a cui ognuno è soggetto. Nella prima edizione del 2018 gli artisti si sono concentrati sull'analisi di come l'ambiente influisce sul loro lavoro. Provenienti da paesi, città e culture differenti, alla base di ogni creazione si trovava dunque il concetto di "genius loci", ovvero lo spirito del luogo. Da Austria, Germania, Giappone, Italia, Scozia, Spagna e Svezia, gli artisti avevano dunque posto il loro lavoro in relazione a luoghi, spazi, colori e profumi che li circondano nel loro vissuto quotidiano. Quest'anno la collettiva di Influences si è concentrata sulla sfera più emotiva, esplorando come la passione influenza l'immaginazione di ognuno. Ciascun artista ha trasmesso nei propri lavori l'idea di passione, cosi come la percepisce in base al suo vissuto personale. La sceltà dei materiali, delle tecniche, dei colori e delle forme evidenziano la singolarità di ogni personalità e di come la passione, come ogni elemento correlato alla sfera emotiva, è interpretabile in maniera unica e irripetibile. Il bagaglio emotivo, le esperienze personali, le tradizioni e la cultura di ciascun artista influenzano inevitabilmente la sua visione artistica.

La mostra itinerante, dopo essere stata esposta in numerose città tra cui München, Barcelona e Firenze, arriva ora ad Asolo. Artisti in mostra: Claudia Steiner (Austria), Corrado De Meo (Italia), Elin Flognman (Svezia), Gabi Veit (Italia), Gigi Mariani (Italia), Judy McCaig (Scozia), Lluís Comín (Spagna), Maria Rosa Franzin (Italia), Nicola Heidemann (Germania), Patrizia Bonati (Italia), Stefano Rossi (Italia), Yoko Takirai/Pietro Pellitteri (Giappone/Italia). La mostra può essere visitata alla galleria Thereza Pedrosa | Beautiful People Live Art, via Canova 332, Asolo, da sabato 23 novembre a domenica 15 dicembre 2019. Inaugurazione sabato 23 novembre dalle 18 alle 21. Contatti: Thereza Pedrosa | Beautiful People Live Art via Canova 332, 31011 Asolo TV,

