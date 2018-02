Karin Monschauer: a Ca' dei Carraresi la mostra "Universi geometrici"

TREVISO La digital art dell’artista lussemburghese di nascita Karin Monschauer è proposta, dopo i recenti premi italiani ricevuti dalla critica (Lorenzo il Magnifico, XI edizione Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze, Premio Internazionale Andrea Mantegna 2017 e il recente di quest’anno Leonardo Da Vinci), attraverso una quindicina di opere all’attento pubblico di Casa dei Carraresi, Treviso.

A cura del critico e curatore d’arte Alain Chivilò, i cromatici lavori ottenuti da Monschauer attraverso l’utilizzo di software ideati per l’art design portano l’osservatore ad ammirare creazioni astratte, ricche di evoluzioni geometriche connesse reciprocamente grazie a una vasta gamma tonale, suddivisa tra aree calde e fredde. Partendo dalla tecnica del ricamo, ha interiorizzato negli anni un’alta capacità di connessione e intreccio tra colori e forme. In tale accostamento l’artista, lussemburghese di nascita, propone linguaggi visivi caratterizzati da ideazioni ottenute tramite fattori quali la pura fantasia, l’esplicito rimando alla natura e le tessiture realizzate da abili maestri antichi e moderni. Proprio quest’ultime rimandano a quei tappeti medio orientali che Monschauer elabora a livello informatico, per un soggetto diviso tra passato e presente. La sua non è un’azione artistica tradizionale fatta con pennelli e colori acrilici, perché hardware e software diversi elaborano la sua creatività in lavori dall’alta percettività. Infatti le sue realizzazioni si caratterizzano da svariati codici fantastici per universi artificiali dalla geometria astratta. Gli accostamenti che ne derivano sono sempre puntuali all’interno di un iter che vuole creare, a livello visivo, una sensazione mai statica. Dunque, si è di fronte a universi geometrici animati da una freschezza e vitalità che si uniscono in dialogo all’interno di un sottile filo enigmatico.



Karin Monschauer

Universi Geometrici

a cura di Alain Chivilò



12 - 26/02/2018

Casa dei Carraresi, Via Palestro 33/35, Treviso

Piano Terra - Ingresso gratuito



Orari di apertura al pubblico

Martedì/Giovedì 10.00 – 18.00

Venerdì/Domenica 10.00 – 20.00

Lunedì chiuso

L’apertura nei giorni festivi e prefestivi seguirà l’orario della domenica.

