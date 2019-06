"Verdi provvisori": la nuova mostra personale di Mirella Brugnerotto

"Verdi Provvisori", mostra personale di Mirella Brugnerotto, si svilupperà all'interno del Museo di Casa Gaia per tutti i sabati e le domeniche di giugno. Oltre alla mostra, sarà quindi possibile visitare anche la famosa casa-torre medievale affrescata e risalente al tredicesimo secolo, dove abitò Gaia da Camino.



Mirella Brugnerotto, nata a Treviso nel 1957, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Successivamente insegna Pittura nelle Accademie di Belle Arti di Bologna, Torino e Venezia, dove ora è Docente di prima fascia di Decorazione - Arte Contemporanea, Dipartimento delle arti. Nel 1978 ha vinto la borsa di studio del Premio Lubiam di Mantova. Dal 1977 al 1985 è presente nei cataloghi dell’ attività della Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia per le mostre personali realizzate, i conseguimenti delle borse di studio, i premi e le rassegne nazionali e internazionali. Nel 1986 espone su invito alla XLII edizione delle Biennale Internazionale d’ Arte di Venezia. Dal 1998 al 2005 è curatrice della sezione riservata agli allievi dell’ Accademia di Venezia nell’ ambito della Rassegna di Arte Contemporanea Hicetnunc diretta da Angelo Bertani a S. Vito al Tagliamento. Nel biennio 2007 e 2008 cura le mostre Nuove Generazioni d’Arte a Casarsa della Delizia.

Nel 1995 e nel 2011 è stata invitata a partecipare anche alla XLVI e alla LIV edizioni della Biennale, rispettivamente a Villa Pisani e a Villa Contarini.