Preganziol: diciotto artisti danno vita a una mostra unica nel suo genere

Sabato 17 novembre alle ore 18, presso Elle galleria d'arte di Preganziol in via Saragat verrà presentata la mostra dal titolo: "Linguaggi alla venticinquesima... Made in preganziol".

Un'esposizione nella quale la galleria non solo continua a fare cultura ma anche vuole valorizzare il proprio territorio. Sono coinvolti 18 artisti residenti nel comune di Preganziol: Maurizio Basaldella discendente diretto del noto pittore afro, Basaldella collega di Picasso e De Chirico, Stefano Bobini, Ieva Sara Breiksa, Fabio Ceolin noto artista di fama mondiale, Guglielmina De Filippo, Maria De Vito, Marino della Puppa, Teresa Fabris, Laura Furlani, Mariagabriella Girotto, Massimo Lupato, Roberto Marangon, Carmelo Marzà, Nicola Milillo, Giordano Novello, Luciano Tinazzo e Roberta Zammattio. Trenta opere di varie dimensioni e genere dall'astratto al figurativo all'informale che variano dalla pittura a olio, all'acrilico alla matita, più 15 sculture in ferro e bronzo. Ancora una volta, la galleria, è punto di riferimento di artisti che provengono da tutta italia e anche locali. Aperta fino al 23 novembre. Per info: 0422633745