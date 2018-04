Ponte del 1 maggio: aperture straordinarie per la mostra su Dylan Dog a Oderzo

ODERZO Per il lungo weekend del 1 maggio, da venerdì 27 aprile al lunedì, Palazzo Foscolo terrà aperte le porte ai visitatori tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle 19. La mostra “Dylan Dog negli incubi di Alberto Martini”, organizzata da Fondazione Oderzo Cultura con il contributo del Treviso Comic Book Festival, è giunta ormai alle ultime settimane di esposizione (chiusura il 27 maggio).

Per questo motivo il direttivo della Fondazione Oderzo Cultura ha voluto offrire un’opportunità in più per poter fruire degli spazi del Foscolo, della Pinacoteca permanente dedicata a Alberto Martini e della mostra temporanea su uno dei più popolari personaggi della scuderia Bonelli e dell’immaginario collettivo italiano. Sabato 5 maggio si svolgerà poi il terzo e ultimo workshop legato alla mostra, un laboratorio di sceneggiatura tenuto da Paola Barbato, una delle più importanti sceneggiatrici italiane di fumetti, nonché autrice di diversi albi di Dylan Dog. Un appuntamento da non perdere.