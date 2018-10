Cent'anni di Piave: al museo della polizia una mostra sulla Grande Guerra

Una mostra speciale nella giornata del 4 Novembre, in occasione del centesimo anniversario della Vittoria e fine della Grande Guerra, è stata allestita al World Police Museum, unico museo di polizie al mondo costruito all'interno di una stazione ferroviaria, quella di San Biagio di Callalta.

Nel rendere omaggio alla città di San Biagio, baluardo della difesa sul Piave, il museo di polizia ha deciso di celebrare la giornata con una

mostra evento con la collaborazione di diversi musei del territorio quali il museo della battaglia di Vittorio Veneto e il museo degli Alpini di Conegliano. E' grazie a queste due grandi realtà che il museo della polizia ha potuto esporre pezzi unici come fotografie inedite, documenti, cartoline, elmetti, proiettili, bombe a mano e vanghette da trincea (tutti residuati bellici autentici dell'epoca ovviamente inertizzati a norma di Legge) una parte delle quali già in possesso del museo di San Biagio e in esposizione permanente al suo interno. Data la particolarità del luogo, l'importanza della mostra, la peculiarità e la rarità di ciò che verrà esposto, la mostra "Cent'anni di Piave" ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dell'Interno.