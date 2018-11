Milano dedica una mostra ai fiori d'incanto della trevigiana Egle Piaser

Egle Piaser nasce a Conegliano nel 1965, città in cui attualmente vive e lavora. Diplomata all'accademia di Belle Arti di Venezia nel corso di Pittura, ha insegnato Arte e Immagine. Dalla metà degli anni ’90 espone le sue opere in mostre personali e rassegne a carattere nazionale.

La mostra, visitabile fino al 20 dicembre e allestita negli spazi dell'associazione culturale Renzo Cortina a Milano presenta una selezione di opere recenti dell’artista veneta, la cui ricerca è caratterizzata dal tema floreale. Sono infatti i fiori – spesso dipinti su tele di ampie dimensioni – i soggetti preferiti da Egle Piaser; fiori che hanno un carattere e posseggono una “personalità” propria e contraddistinta, come in una sorta di moderno animismo, dove l’elemento vegetale – personaggio protagonista- quasi si erge a presenza divina, degna di culto osservante. Se vogliamo, anche un sentito omaggio alla pittura floreale fiamminga, che tra il XVI e il XVII secolo ha un suo spazio nella storia dell’arte, e soprattutto nella tradizione olandese, citiamo l’autore più rappresentativo: Ambrosius Bosschaert. Bianchi opalescenti e gialli cromi, rossi vermigli e carmini, velature rosacee e azzurre, le tinte sembrano danzare in vorticose spirali, concentrando la nostra attenzione al centro dell’immagine. La bellezza cangiante dei colori e l’eleganza delle forme dei petali e del fogliame ci cattura, ci seduce e ci incanta in una sensualità emotiva che si protrae – in una sottintesa allusività delle forme – fino a condurci ad un raffinato erotismo.