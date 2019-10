Prorogata la mostra "Il volo di Angelo" al museo Casa Giorgione

Dato l'enorme successo di pubblico, il Museo Casa Giorgione ha deciso di prorogare la mostra Il volo di Angelo fino a domenica 13 ottobre. Per l'occasione, la mostra sarà inserita all'interno delle iniziative legate alla giornata delle Famiglie al Museo (FAMu), durante la quale lo stesso artista Alessandro Gatto accompagnerà i visitatori in un racconto guidato alle 46 tavole della mostra, nel ricordo del padre Angelo e della sua drammatica esperienza di Internato militare in Germania, culminata con la detenzione nel famigerato lager di Bergen - Belsen. L'appuntamento, dedicato a tutte le famiglie, è dunque per domenica 13 ottobre, alle ore ore 16.

Si segnala inoltre l’iniziativa promossa dagli Amici dei Musei e dei Monumenti di Castelfranco Veneto e della Castellana prevista per domenica 6 ottobre. In occasione della XVI giornata nazionale FIDAM-Federazione Italiana Amici dei Musei intitolata “I musei ecclesiastici: bellezza e spiritualità”, gli Amici dei Musei di Castelfranco, insieme con gli studenti del Liceo Giorgione e con la collaborazione del Museo Casa Giorgione, hanno deciso di regalare alla città visite guidate gratuite alle opere dell'artista castellano del Seicento Paolo Piazza Domenica 6 ottobre, partenza ogni ora dalle 10 alle 16 dal Museo Casa Giorgione