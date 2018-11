Museo Salce: cinque percorsi per le scuole alla mostra "Illustri persuasioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, in collaborazione con l'associazione cultura Heritage Italy, propone per l'anno scolastico 2018-2019 una ricca proposta educativa legata ai contenuti della mostra attualmente esposta "Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962".

Utilizzando la metodologia dell' "apprendimento attraverso la discussione", che sollecita il dialogo e l'interazione, la tradizionale visita guidata diventa "percorso attivo", calibrato in relazione alle diverse fasce scolastiche e ambiti disciplinari coinvolti. L'obiettivo dei "percorsi attivi" è quello di coinvolgere gli studenti nella scoperta di un museo che si connoti come "scatola delle sorprese", un museo che ha in sé la capacità di stupire e suscitare meraviglia. E che all'uscita dia la possibilità agli insegnanti e agli studenti di proseguire nell'approfondimento delle varie tematiche toccate nel percorso di visita. Si cercherà di svelare i processi creativi e i riferimenti artistici a cui si sono ispirati i grandi autori presenti in mostra: colori, grafica, composizioni, e molto altro Trovato lo slogan fatta l'immagine (o viceversa?) Giochi di parole, invenzione di nuove parole, parole magiche, analogie: lo slogan pubblicitario parte integrante della decodifica del manifesto Si cambia vita! Verso il boom è un racconto sull'epocale cambio di stile di vita, l'avvento della società dei consumi e dell'american way of life. Attraverso i manifesti si andrà pian piano a comporre il quadro di questo cambiamento, che dalla Ricostruzione post bellica arriverà al boom economico degli anni Sessanta Storia e contemporaneità Dialogo tra i manifesti "Verso il boom 1950-1962" e le tavole "Punt e a capo. Manifesti sostenibili al 100% bio" realizzate dall'illustratore Riccardo Guasco English guided tour Visita alla mostra in lingue inglese: il Museo diventa spazio e strumento per l'apprendimento di una lingua straniera Modalità di accesso gruppi max 20 studenti+2 insegnanti prenotazione diretta: 340 2814124/ 377 4947270 o heritageitaly@gmail.com. Costi biglietto d'ingresso gratuito costo visita: € 3 per ciascun studente (gratuito per insegnanti-accompagnatori)