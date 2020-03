Oltre...: la nuova mostra di Carola Castagna e Luciana Vettorel Ghidini

CAROLA CASTAGNA

LUCIANA VETTOREL GHIDINI



Oltre ...

a cura di Roberta Gubitosi



8 marzo – 3 maggio 2020

Inaugurazione domenica 15 marzo, ore 18

Relais Monaco Country Hotel & Spa

Negli spazi del Relais Monaco Country Hotel & Spa si sviluppa il percorso espositivo "Oltre..." che vede protagoniste le opere di Carola Castagna e di Luciana Vettorel Ghidini. Le opere di Carola Castagna si caratterizzano per la particolare interpretazione dell’immagine del volto femminile, plasmato attraverso la lavorazione di diverse terre e argille. L’iconografia classica del busto-ritratto viene ripresa caricandosi di espressioni e forme riferibili al mutevole sviluppo della realtà contemporanea. Si tratta di una visione immaginaria, alla ricerca di una sintesi sempre nuova di tratti somatici difficilmente riconducibili a un’unica realtà geografica o ambientale. La genesi e lo sviluppo della serie di “teste” nasce dall’esigenza di esprimere le diverse declinazioni dell’immagine femminile attraverso le infinite possibilità interpretative delle relazioni tra le razze. Emerge la ricerca di un nuovo ideale di bellezza quasi irraggiungibile perché in continua trasformazione, riflesso della realtà odierna antropologicamente multietnica e multiculturale. La produzione artistica di Luciana Vettorel Ghidini nasce da molti anni di sperimentazione, in cui il percepire profondo dell’esistenza si fonde con la ricerca dell’infinito e dell’ignoto. Principio originario del suo agire è la stretta relazione emotiva che lega il vissuto personale alla memoria collettiva e alla storia. Osservando l’insieme dei suoi lavori, sorprende il percorso che si sviluppa, dalla lirica poetica degli oggetti quotidiani, intrisi di sensazioni e di ricordi, alle opere recenti in cui l’espressione artistica si eleva verso una dimensione “spirituale”. Così lo scorrere della memoria è scandito da orologi surreali e fluttuanti, mentre classiche anfore e primitive ciotole divengono presenze cariche di significati che rievocano il grembo materno e il principio della creazione. Il desiderio di esplorare e di andare a ritroso nella memoria emerge dalle immaginarie cattedrali, emblematici monumenti di una storia che accomuna l’umanità dalla quale elevarsi ulteriormente alla ricerca di “nuove terre” in continua tensione verso l’infinito.

Roberta Gubitosi



