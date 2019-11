Oltre, a Treviso la nuova mostra fotografica di Sandro Palla

"Oltre" è il titolo della mostra fotografica con cui Sandro Palla, in una antologia delle sue opere, percorre i momenti più significativi del suo lavoro, consapevole della rilevante importanza che l’immagine riveste nella società contemporanea e della sua funzione non solo comunicativa. Egli utilizza la macchina fotografica quale linguaggio privilegiato, non privo di un accento poetico, evitando scientemente di rimanere soggetto alle regole grammaticali proprie della fotografia.

La figura umana colta nei gesti liberi e naturali, gli occhi dallo sguardo spontaneo e profondo, il paesaggio dalle architetture artificiali, sono solo gli elementi iniziali di un processo creativo che attraverso la rielaborazione e la sovrapposizione delle forme, realizza una diversa e nuova dimensione dove il colore con morbide velature o con toni vivaci e accesi investe la composizione destrutturandola, obbligando lo spettatore ad una attenta osservazione, libero di percepire contenuti e significati non necessariamente segnati dall’autore.



Lionello Zanco

L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 novembre negli spazi Bomben della Fondazione Benetton a Treviso.

Ingresso libero

Gallery