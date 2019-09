Strumenti musicali e culture del mondo: in mostra i gioielli della collezione Cosulich

Torna il weekend dedicato agli strumenti della collezione Cosulich Fondo del Comune di Castelfranco. Da venerdì 20 a domenica 22 visite guidate alla collezione Cosulich.

Venerdì 20 settembre inoltre alle 18 nel Salone di Villa Barbarella, si ascolterà un concerto dedicato ad Haendel e Telemann a cura del dipartimento di musica antica con Maria Baldo (mezzosoprano), Raffaella Chiarini (flauto traversiere), Giorgio Fava (violino), Walter Vestidello (violoncello), Lia Levi Minzi (clavicembalo). Una collezione intercontinentale, democratica, aperta alla suggestione di culture musicali "altre", frutto della curiosità di un viaggiatore cosmopolita. La Collezione Cosulich, in mostra a Castelfranco dal 13 settembre tra villa Barbarella e Casa Costanzo è una delle collezioni etnologiche più ricche e varie a livello nazionale: in mostra magnifici strumenti tradizionali delle diverse popolazioni sparse per il globo, spaziando dai sitar indiani ai chitarroni messicani, dalle balalaike russe ai tamburi africani, raccolti nei numerosi viaggi dell’armatore nei cinque continenti.

ALBERTO COSULICH

Discendente della storica famiglia di armatori, Alberto Cosulich nasce a Venezia nel 1920 e si laurea in Economia e Commercio verso la fine della seconda guerra mondiale, distinguendosi contemporaneamente come ufficiale di Aeronautica. Sfruttando gli anni del boom economico, si era impegnato ancora giovanissimo in attività di restauro e sviluppo immobiliare a Venezia, riportando all’antico splendore diversi palazzi sul Canal Grande e costruendo intere nuove zone abitative e residenziali a Mestre e dintorni. Contemporaneamente, assieme al fratello Carlo, rilanciò l’attività marittima ed armatoriale che lo avrebbe portato, all’apice dell’ attività, a gestire una flotta navale di oltre 250mila tonnellate. Negli anni successivi sviluppò attività d’impresa anche in altri settori, dall’industria dell’acciaio all’agricoltura, producendo vini di elevata qualità e creando migliaia di posti di lavoro. È nell’ambito della cultura che Cosulich, consigliere del Banco San Marco, ha lasciato una grande eredità ai veneziani e al mondo. Prima con l’avvio del centro di cultura Cosulich, infine con la nomina nel 1980 da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del cardinale di Venezia a primo procuratore di San Marco, incarico che svolse per due mandati consecutivi fino al 1989. In questo periodo, per finanziare i costosissimi lavori di restauro della Basilica e dei mosaici di San Marco, Cosulich si “inventò” assieme all’ingegner Carlo De Benedetti, in qualità di sponsor con l’Olivetti, di portare in giro per il mondo i gioielli di famiglia. Negli anni a seguire furono organizzate le mostre itineranti dei cavalli di San Marco, prima, e del tesoro di San Marco poi, a Londra, Parigi, Francoforte, New York, Tokyo, Los Angeles e Sydney, facendo scoprire e apprezzare a milioni di persone nel mondo gli incredibili ed inestimabili oggetti marciani.

LA COLLEZIONE COSULICH

Acquisita nel 2001 dal Comune di Castelfranco, da subito la collezione è stata pensata all'interno dell'ambizioso progetto conosciuto come "Cittadella della Musica", un intervento urbanistico che prevedeva la riqualificazione di un'ampia area comprendente la nuova sede dello Steffani, il nuovo auditorium e il Museo degli Strumenti. Nel 2013 da una ritrovata collaborazione tra Comune e Conservatorio, è nata l'idea di un'esposizione di parte della collezione all'interno della sede di Villa Barbarella, grazie a un finanziamento di 25 mila euro del Ministero stanziato per valorizzare questa collezione. "Abbiamo voluto intitolare questa prima rassegna Liutai, Navigatori e Collezionisti proprio in omaggio alla famiglia Cosulich, navigatori triestini che nei secoli andando per mare hanno incontrato culture ed hanno avuto nel DNA la scoperta di strumenti unici " spiega Donatella Melini, che ha curato il progetto espositivo e il catalogo della mostra.

LA MOSTRA

La mostra, dividendosi tra Villa Barbarella e Casa Costanzo, vedrà esposti 60 dei 200 pezzi della collezione Cosulich. La mostra sarà visitabile i tre weekend di settembre, ed è l'unico evento trevigiano compreso nelle Giornate europee del Patrimonio del Mibac. L'organizzazione è a cura del Conservatorio Agostino Steffani, dell'Assessorato alla Cultura e del Museo Casa Giorgione. Il progetto espositivo è a cura di Donatella Melini mentre il coordinamento generale è seguito da Nicoletta Billio. Alla mostra è abbinato un ciclo di concerti a cura del dipartimento di Musica Antica del Conservatorio.