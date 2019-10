Treviso Comic Book Festival diventa Off: nuove mostre in arrivo nel weekend

Dopo le quattro giornate di inaugurazioni e il weekend di mostra mercato, questo fine settimana l’ultima tappa degli eventi legati alla XVI edizione del Treviso Comic Book Festival.

La kermesse internazionale di fumetto e illustrazione conterà ancora tre momenti off in città, tutti concentrati sabato 5 ottobre. Alle ore 18 in via San Nicolò apre l’esposizione dei lavori di Lorena Canottiere al negozio Ikiya e quella di Vincenzo Filosa e Cretecon a Pepermedia. Poi, alle ore 20.30, all’ex caserma Piave di via Monterumici inaugura la collettiva omaggio ai 40 anni dei “Guerrieri della notte” in collaborazione con Filler Brigade di Milano. Questo del 5 e 6 ottobre è anche il primo dei due week end di visite guidate alle mostre per immergersi nel mondo autoriale del fumetto e dell’illustrazione, passeggiando per la “città dipinta” delle vetrine realizzate nelle scorse settimane dalla scuderia del festival.

"Salvo imprevisti" di Lorena Canottiere fino al 13 ottobre

In esclusiva a Treviso la nuova graphic novel di Lorena Canottiere, “Salvo Imprevisti”, pubblicato da Oblomov. Dopo la raccolta di strip umoristiche (“Marmocchi”) e storie di formazione ambientate in una Torino inospitale (“Oche”) e una Spagna divisa dalla guerra civile (“Verdad”), l’autrice piemontese nota per il suo stile profondo e sensibile e l’incessante ricerca espressiva che la porta a muoversi agilmente tra storie brevi, strisce e romanzo, si sposta nel futuro prossimo per raccontarci un particolare rovesciamento.

"Il fumetto di realtà tra Italia e Giappone" di Vincenzo Filosa e Cretecon fino al 13 ottobre

Una retrospettiva dedicata all’autore italiano che ama il Giappone. Tra i templi dell’incompiuto calabrese e i mandolini... tra gli scogli e gli ansiolitici tra gli eroi del gekiga e i più loschi spogliamorti di Crotone... forse troverete anche un piccolo spazio per Carlitos Tevez. La mostra è organizzata in collaborazione con Cretecon.

Warlords: omaggio ai Guerrieri della notte" fino al 13 ottobre

Warlords è un’esposizione collettiva nata dall’idea di celebrare i 40 anni dall’uscita di “The Warriors”, attraverso la reinterpretazione stilistica delle principali gang del film diventato cult. La mostra è realizzata in un inedito gemellaggio tra TCBF e Filler Brigade di Milano.