Visita guidata alla nuova mostra "Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962"

Sabato 20 ottobre, alle ore 15, il Museo nazionale Collezione Salce in collaborazione con Heritage Italy, propone una visita guidata alla nuova mostra dal titolo "Si cambia vita!". L'esposizione Illustri persuasioni. Verso il boom 1950-1962 è un racconto del mutamento negli stili di vita avvenuto negli anni della Ricostruzione postbellica, con l'avvento della società dei consumi e l'adozione dell'american way of life. La visita guidata, destinata a un pubblico adulto, andrà a comporre il quadro di questa epocale trasformazione, dialogando con i manifesti esposti, veri capolavori della grafica pubblicitaria, opera di Armando Testa, Franco Grignani, Bob Noorda, Giovanni Pintori e tanti altri. Sarà un'occasione per singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte.

Prenotazione obbligatoria

Costi: € 4 + biglietto d'ingresso al museo

Luogo di incontro: biglietteria del museo (via Carlo Alberto 31, Treviso)

Per info e prenotazioni: heritageitaly@gmail.com, oppure 340 2814124/ 3774947270.