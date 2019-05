Visite guidate alla mostra: "Leopoldo Metlicovitz - l'arte del desiderio"

Il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso, in collaborazione con l'associazione culturale Heritage Italy, propone un nuovo calendario di visite guidate alla mostra da poco inaugurata dedicata al cartellonista, scenografo e pittore Leopoldo Metlicovitz (Trieste 1868 – Ponte Lambro 1944). Un viaggio nell'eleganza della Belle Epoque, nel segno di un artista versatile che contribuì a creare un'eccellenza italiana, come Casa Ricordi. Sarà un'occasione per singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici, di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte. Si inizierà sabato 1 giugno alle ore 16. Qui di seguito il calendario completo:



GIUGNO

sabato 1 ore 16

domenica 9 ore 16

sabato 15 ore 16

domenica 23 ore 16

sabato 29 ore 16



LUGLIO

domenica 7 ore 16

sabato 20 ore 16



AGOSTO

domenica 4 ore 16

sabato 24 ore 16



Prenotazioni: heritageitaly@gmail.com, oppure 340 2814124 (anche tramite whatsapp o sms)

Costi: Euro 4 + biglietto d'ingresso al museo (Euro 8 intero; Euro 4 ridotto; Euro 2 agevolato)

Luogo di incontro: biglietteria del museo (via Carlo Alberto 31, Treviso)



Le visite si effettueranno con un numero minimo di 5 partecipanti.