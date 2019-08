Ultime visite guidate per la mostra: "A tu per tu con Nando Salce"

Giovedì 22 agosto alle 11.30 e mercoledì 28 agosto alle 15, ultimi due appuntamenti con "Una vita da collezionista. A tu per tu con Nando Salce". Con queste due date il Museo nazionale Collezione Salce (via Carlo Alberto 31 - Treviso) conclude l'offerta di visite guidate proposta nel mese di agosto, nata per ripercorrere le tappe principali della vita del collezionista trevigiano Nando Salce.

Nato il 22 marzo 1877 a Treviso, il ragionier Ferdinando detto Nando, maturò giovanissimo un’incontenibile passione per i manifesti illustrati. A soli 18 anni, folgorato dall’avvenenza di una fanciulla coperta di soli veli, acquistò Incandescenza a gas brevetto Auer di Giovanni Maria Mataloni, la prima affiche della sua collezione. Non si fermerà più arrivando a raccogliere circa 25mila pezzi conservati nella soffitta della sua casa in piazza Mazzini. Con testamento del 26 aprile 1962 Nando Salce donò l’intera collezione allo Stato Italiano.

Prenotazione obbligatoria: pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it

Costo: attività gratuita + biglietto ingresso (8 euro intero, 4 euro ridotto)