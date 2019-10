Halloween al Museo Salce: ingresso gratuito per tutti nel weekend

Domenica 3 novembre 2019 torna la "domenica al museo", iniziativa che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.

Anche il Museo Nazionale Collezione Salce sarà aperto gratis per tutti dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30). Il pubblico potrà visitare la mostra "Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio" (prorogata fino al 10 novembre 2019). In occasione del weekend di Halloween, l'ingresso al Museo Salce sarà gratuito anche sabato 2 novembre. Nel rispetto degli standard di sicurezza, nel caso di notevole afflusso gli accessi saranno contingentati. Gli animali di piccola taglia, normalmente i benvenuti, unicamente in questa giornata non saranno ammessi.