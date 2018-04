Motori in città: Oderzo si trasforma in un enorme autosalone a cielo aperto

ODERZO Un enorme autosalone a cielo aperto: con queste parole il comitato organizzativo dell'associazione Forò ha presentato "Oderzo Motori", l'evento dedicato a tutti gli appassionati di auto e moto della Marca.

Domenica sei maggio, nelle vie del centro storico di Oderzo, i visitatori potranno ammirare tutte le ultime novità del settore automobilistico con auto storiche, auto sportive e da competizione, auto elettriche (con possibilità di test drive, auto americane e moto di tutti i tipi. Una grande giornata di festa che promette ai suoi visitatori un divertimento a 360 gradi. Oltre alla presenza di un vero simulatore di guida per Formula 1, gli organizzatori hanno predisposto un'ampia area Food & Drink dove trovare birra artigianale, panini gourmet e il fricoburger. Voce della giornata sarà Luca di Lazzaroni in Tour, la musica quella di Mister Dj con il country della scuola di ballo Western Company di Conegliano e Vittorio Veneto, e per l'aperitivo spazio al dj-set di Lukkino Dj - Vinyl Project. Grandi e piccini potranno divertirsi con le acrobazie del toro meccanico, installato nel verde parco di Ca' Diedo, vicino ai gonfiabili per ragazzi. Un mix d'ingredienti dal successo garantito.