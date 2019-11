Lo scrittore Gianluca Stival legge e presenta il nuovo libro “Scriverò di te”

Lo scrittore veneto Gianluca Stival leggerà e presenterà il nuovo libro “Scriverò di te” appena uscito in libreria con Editrice Veneta sabato 23 novembre 2019 alle ore 10:00 presso l'Azienda Agricola Moletto a Motta di Livenza. Classe 1996, nonostante la giovane età questo è il terzo libro per l'autore.



«Pubblicare ‘Scriverò di te’ -ha dichiarato Stival- è un vero sogno che si realizza, oltre che una genuina esperienza umana e personale: grazie a tutti i racconti della vita di mio nonno Mario sono riuscito ad entrare nel vissuto, nei viaggi e nel lavoro di un uomo che ha lottato per i propri ideali e che ha sempre dimostrato che i valori sono alla base di tutto. È il nonno con cui tutti dovrebbero parlare!». L'essenza del testo è riflessa nelle due diverse chiavi di lettura: quella del protagonista che racconta stralci della sua vita con connotazioni biografiche precise e quella dello sguardo universale rispetto al mondo in cui ogni lettore può ritrovarsi anche senza conoscere direttamente il protagonista. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Seguirà aperitivo.