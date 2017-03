Giovedì 09 marzo 2017 ore 20.30 c/o la sede dell'Ass. Scienza e Arte della Salute di Castello di Godego serata: Movimento Consapevole e il Respiro dell'Essere. Un'approfondita introduzione al corpo umano, movimento, postura, gestualità ed i meccanismi energetici ed emozionali ad essi collegati. Il linguaggio del corpo e come usarlo per stare meglio. Movimento, gestualità e postura: origini emozionali ed il loro effetto sul nostro comportamento e stato d'animo. Particolare attenzione sarà data alle zone chiave di questi meccanismi: piedi, spalle, mani, mento, ecc.. Gli esercizi di Movimento Consapevole permette, con solo 10 minuti al giorno, un netto miglioramento alla propria mobilità e stabilità, un aumento della carica energetica e lo sviluppo di un senso di benessere, forza e "presenza". E' un sistema di movimenti facili studiati appositamente per la loro efficacia e semplicità, così con un minimo d'impegno uno può avere il massimo dei risultati. "Respiro dell'Essere" Ogni individuo ha un modo personale di respirare che è stato creato dalle proprie esperienze e conoscenze. Questa modalità personale tende a perpetuare un particolare stato emozionale ed energetico. Conoscendo bene l'apparato respiratorio ed i suoi componenti energetici uno può usare il respiro per modificare lo stato d'animo in qualunque momento della giornata. Esploriamo diverse modalità di respirare per sviluppare una conoscenza pratica e utile. Corpo Emozionale Il termine corpo emozionale si riferisce ad un circuito emozionale energetico che permea tutto il corpo fisico di una persona. Questo circuito, o insieme di circuiti, è molto sensibile e può essere modificato da un solo pensiero, visione o frase. E' l'aspetto del nostro "vissuto" più importante perché da il "colore" alla vita. Dovuto alla sua enorme sensibilità questo corpo emozionale può essere facilmente alterato attraverso un uso cosciente delle posizioni del corpo e il modo in cui uno respira. Wayne Tooker, laureato in Filosofia, studi universitari in psicologia, fisiologia e Medicina ha creato un'innovativa tecnica di benessere e autotrasformazione basata su una profonda comprensione del corpo fisico ed emozionale. Per info www.artedellasalute.it