"Mura In White": pic nic sulle Mura di Treviso per Dynamo Camp

SABATO 1 LUGLIO // Mura in White, un pic nic all’aria aperta lungo Mura di Treviso pro Dynamo Camp, il primo camp italiano di terapia ricreativa per bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione.



MUSIC & LIVE SET:

Shake The Rockfather, RAH GOO, Edwarth, BimBumBalaton



▒ COSA DEVI PORTARE:

• cesto da pic-nic con le vostre prelibatezze (dimostra quanto vali in cucina)

• piatti e bicchieri (evitiamo la plastica e la carta per non inquinare la magnifica cornice che ci ospiterà)



▒ TROVERAI:

• sedute e tavolate

• tanta musica

• workshop e animazione



▒ CI VOGLIO ESSERE! COME PRENOTO?

Il contributo richiesto è di € 10 a persona

Utilizza bonifico all’IBAN IT02 C057 2812 0042 07320 4018 03 - di Nalin, Ambasciatrice Dynamo Camp



IL PAGAMENTO SARA' L'UNICO ELEMENTO CHE VI CONFERMERA' LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO.



Per informazioni: murainwhite@gmail.com oppure 346 6381641