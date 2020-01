Al Museo Bailo la mostra "Mariapia Fanna Roncoroni. Artista, chi sei?"

Venerdì 24 Gennaio 2020 alle ore 18 nelle sale espositive del Museo Luigi Bailo e di Palazzo Robegan a Treviso verrà inaugurata la mostra "Mariapia Fanna Roncoroni. Artista, chi sei?", prima vasta retrospettiva della poliedrica artista a tre anni dalla morte. L’esposizione, promossa e patrocinata dalla Città di Treviso, è organizzata dai Musei Civici di Treviso in collaborazione con l’Associazione Archivio Mariapia Fanna Roncoroni. Curata da Myriam Zerbi e Sabina Vianello, l’esposizione ripercorre l’intero arco poetico e di produzione di Mariapia Fanna Roncoroni (Milano 1925-Villorba 2018). Saranno esposte più di duecento opere, realizzate nei più diversi materiali, dalla terracotta al legno, dal plexiglas all’alluminio, dalla carta alla iuta, dal ferro al pelouche, oltre a disegni e grafiche che raccontano settant'anni di attività dell'artista, milanese di nascita, trevigiana d’adozione, ma decisamente cosmopolita per vissuto, ispirazione e creatività. Alcuni dei lavori esposti vengono presentati per la prima volta al pubblico.

MARIAPIA FANNA RONCORONI. ARTISTA, CHI SEI?

Orari: Museo Luigi Bailo: martedì-domenica 10-18

Lunedì chiuso

Casa Robegan: martedì giovedì 15-19; venerdì-domenica 10-19

Lunedì chiuso

Catalogo Antiga

Mostra a cura di Myriam Zerbi e Sabina Vianello

Inaugurazione Museo Bailo venerdì 24 gennaio ore 18.

