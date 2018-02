Museo Bailo: ecco "Oltre la scena - Pazzi per il teatro "

Pazzi per il teatro è la rassegna che Soroptimist ha voluto organizzare insieme ad Oltre la scena e quest'anno vedrà ospite Silvia Bisconti, stilista e creativa, sabato 10 febbraio alle 16.45 al Museo Bailo. Un caffè insolito, dove Silvia Bisconti racconterà il suo lavoro e la sua grande passione per il teatro. Una nonna violinista, la fascinazione per la voce, esperienze importanti con Romeo Gigli alla Scala di Milano e un legame costante con la prosa, Silvia abbina la sua ricerca creativa, condotta oggi nell'atelier Raptus&Rose di Belluno, con operazioni di apertura del fashion alla società, come il progetto "La moda Liberata". L'incontro prevede una performance di danza con abiti dell'atelier R&R. Il luogo scelto per il pomeriggio è il museo Bailo, che per l'occasione diventa un teatro.



Oltre la scena, la stagione nella stagione. Storie, dialoghi, incontri intorno al cartellone della lirica al Teatro Comunale ideati e coordinati da Elena Filini in un’inedita partnership che vede insieme Comune di Treviso (Assessorato alla Cultura) Teatri e Umanesimo Latino SpA, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Conservatorio Agostino Steffani e Soroptimist International Club di Treviso. L’obiettivo è quello di raccontare il Teatro che non si vede, arrivare a chi non avrebbe immaginato di mettervi piede e dare voce ai protagonisti quando il sipario è calato.



Pazzi per il teatro è organizzato da Soroptimist International club di Treviso: "Moda, cultura e bellezza. Nutrimento per il nostro animo e fonte di felicità - spiega la presidente Gloria De Prà - a questo si ispirano i caffè organizzati con Oltre la scena, oltre che a fare emergere passione e talento al femminile".