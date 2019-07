Inaugurazione museo del ciclismo alto Livenza a Portobuffolè

Il Comune di Portobuffolè, in collaborazione con la Pro Loco e l'associazione Civiltà Alto Livenza, ha il piacere di invitarvi all'inaugurazione della nuova sede del Museo del Ciclismo Alto Livenza di Portobuffolè. Il museo è stato completamente rinnovato, in modo tale da poter esporre tutti i pezzi da collezione, presenti precedentemente all'interno del Museo di Casa Gaia da Camino, in uno spazio molto più esteso.



La nuova sede in Via Borgo Servi rende possibile la massima valorizzazione di ogni elemento presente all'interno del Museo, a partire da alcune foto e per finire con numerose magliette e biciclette utilizzate durante le gare da ciclisti di particolare rilievo come Ottavio Bottecchia, Dulio Chiaradia, Giovanni Micheletto, Costante Girardengo, Alfredo Binda e molti altri ancora. Con l'occasione saranno presenti gli atleti partecipanti alla competizione "Tre Sere Internazionali Città di Pordenone" e ovviamente sarà possibile visitare l'intero museo.