Al Museo della Battaglia il silent movie "Noi eravamo"

Dopo la bella partecipazione di martedì scorso, vi aspettiamo questo martedì 24 luglio 2018 presso la Loggia del Museo della Battaglia dalle ore 20.30 (orario di inizio distribuzione cuffie) con il secondo appuntamento del ciclo Silent Movie. Potrete assistere alla proiezione del film ascoltandolo comodamente in cuffia in un’atmosfera unica che farà da sfondo alla visione della seconda pellicola cinematografica scelta: “Noi eravamo” di Leonardo Tiberi. Dalla produzione americana del primo film si passa ad una produzione italiana. Una proiezione innovativa che vede i filmati originali dell’epoca restaurati e combinati con la narrazione cinematografica. Una bella storia d’amore che diventa l’occasione per raccontare dei giovani volontari arruolati, non solo italiani, che combatterono nei cieli durante la Prima Guerra Mondiale. Aprirà la proiezione con un breve intervento Giancarlo Zanardo della fondazione “Johnathan Collection” - aerei storici.