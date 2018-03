Le star di musical.ly, i "musers" Marco Cellucci e Sofia Dalle Rive, al centro commerciale Conè

Si chiamano “musers" e sono le giovanissime star diventate virali sui social grazie ai video in cui imitano in playback le hit dei cantanti famosi. La loro vetrina è musical.ly, una semplice app diventata un fenomeno che coinvolge quattro milioni di adolescenti italiani e che ha amplificato a dismisura la loro popolarità su You Tube, Instagram, Twitter e Ask.



Uno spettacolo che da social diventa reale: domenica 25 marzo 2018 dalle ore 16.30 al Conè, i "musers" del momento saranno protagonisti del pomeriggio del centro commerciale di Conegliano. Marco Cellucci, divo da oltre un milione di fans su Musica.ly e 459mila followers su Instagram, e Sofia Dalle Rive, celebrità da 490mila fans su Musica.ly e 530mila followers su Instagram, accoglieranno dal vivo i numerosissimi sostenitori attesi da gran parte del Triveneto.

Per accedere all'evento sarà necessario un pass: una cartolina esclusiva che potrà essere utilizzata anche per gli autografi. E' gratuito e può essere ritirato a partire da venerdì 23 marzo presentandosi alla direzione del centro commerciale, oppure il giorno stesso dell'evento nell'area apposita.



Il pass è numerato e permetterà di salire in ordine sul palco per incontrare gli ospiti, con i quali però non sarà possibile scattarsi un selfie. Un fotografo ufficiale del Conè scatterà a tutti una foto ricordo con i "musers", immagini che saranno poi caricate sulla pagina Facebook del centro commerciale nei giorni successivi all'evento.