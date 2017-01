"Musica antica in casa Cozzi" - Ecco il concerto del celebre liutista svedese Jakob Lindberg

Prende il via la quarta edizione del progetto Musica antica in casa Cozzi organizzato a Treviso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e da almamusica433, con la direzione artistica del maestro Stefano Trevisi. La stagione si inaugura sabato 28 gennaio alle ore 21 con il celebre liutista svedese Jakob Lindberg che, nel concerto di apertura, in programma nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, ripercorrerà le pagine di due maestri della musica barocca, Sylvius Leopold Weiss e Johann Sebastian Bach, che hanno reso il liuto lo strumento protagonista di pagine intense e importanti, al limite di vere e proprie “opere aperte” ante litteram.

Grazie alle sue performance soliste dal vivo Jakob Lindberg è diventato famoso come uno dei liutisti più raffinati oggi nel mondo; ha eseguito recital da Tokyo e Pechino a Est fino a San Francisco e Città del Messico a Ovest. Ha inciso per la casa discografica BIS numerosi CD, molti dei quali contengono delle prime registrazioni assolute. Suonerà un liuto barocco a 13 cori costruito da Michael Lowe nel 1982, Oxfordshire. I concerti proseguiranno in marzo con la soprano inglese, icona della musica antica, Emma Kirkby; e in aprile con il liutista catalano Xavier Díaz-Latorre che proporrà uno spettacolo concerto insieme alla coreografa slovena Tanja Skok; e con la celebre interprete tedesca della viola da gamba, Friederike Heumann.

Auditorium degli spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso.

Biglietto intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 24 e over 65).

Abbonamento 4 concerti: intero 60 euro, ridotto 45 euro (under 24 e over 65).

Prevendita concerti: spazi Bomben, lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-18, sabato e domenica ore 10-20.