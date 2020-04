Musica classica a casa tua: ecco il “Concerto d’Inverno”

Con lo stop forzato a causa del Coronavirus, il mondo si è reso conto di quante possibilità possa offrire il web: una piattaforma di condivisione globale che annienta i rischi del contagio e ci fa sentire meno soli durante questo particolare periodo di isolamento. Il virus ci ha messi momentaneamente in stand-by e ci obbliga a stare fisicamente lontani, ma non riuscirà mai a fermare la diffusione della cultura. Per noi di Radio Veneto Uno la musica classica è una delle migliori armi per affrontare questo momento difficile, fatto di noia, solitudine, e anche di paura. Da un po’ di giorni Radio Veneto Uno ripropone al suo pubblico i concerti tenutosi in questi ultimi anni dai musicisti dell’Orchestra de “I Solisti di Radio Veneto”.

L’appuntamento con la musica classica è ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 16.00 sulla pagina Facebook @Veneto Uno e sul sito www.venetouno.it. Alla stessa ora il concerto andrà in onda sui 97.5 FM di Radio Veneto Uno e nei canali 95 e 666 di Cafè TV 24. L’iniziativa è nata per far sentire i cittadini meno soli, portando all’interno delle loro case musica e bellezza. Sosteniamo così la cultura e la musica classica con gli hashtag #savetheculture e #iorestoacasa.

Appuntamento di giovedì 2 aprile:

Sarà riproposto all’interno dei social di Veneto Uno, in radio (97.5 fm) e su Cafè TV 24, il “Concerto d’Inverno” tenutosi all’Auditorium Mario Del Monaco di Villorba il 23 novembre 2017. Protagonisti della serata musicale: Carlo Lazzari al violino, Silvestro Favero alla viola e Walter Favero al pianoforte.

Programma:

Johann Sebastian Bach

Sonata in sol minore per viola e pianoforte BWV 1029

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata in do maggiore KV 296 per violino e pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart

Duetto numero 1 in sol maggiore K 423 per violino e viola

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio in mi bemolle maggiore K 498 “Trio dei birilli” per violino, viola e pianoforte.