Musica libera tutti 2018: ad Arcade la nona edizione del festival

ARCADE Sta per tornare Musica Libera Tutti, il festival organizzato dall’Associazione Jtomo. Vi aspettiamo tutti al campo sportivo comunale di Arcade dal 5 al 7 luglio, per una fantastica nona edizione.

Durante le tre serate avremmo il piacere di ospitare sul nostro palco alcuni artisti della scena indipendente italiana che nel corso del 2018 hanno pubblicato i loro dischi d’esordio o un nuovo album perché già presenti nel panorama musicale italiano. La prima artista a salire sul palco, giovedì 5 luglio, sarà Anna Viganò meglio conosciuta come Verano, cantautrice bresciana che ha esordito nel panorama musicale con L’Officina della Camomilla e gli Intercity. Dopo il fortunato ep omonimo del 2016, ha pubblicato quest’anno il suo primo album con la collaborazione di Colapesce: Panorama, un mix di dream pop, elettronica e cantautorato, nel quale Verano racconta il proprio vissuto come se fosse un “panorama” da guardare da lontano. Headliner della prima serata Cimini, cantautore calabrese presente da alcuni anni nel contesto musicale indipendente di Bologna, città scelta dall’artista per gli studi universitari. Dopo un periodo di lontananza dalle scene, a marzo 2018 esce Ancora meglio, un album nato grazie a una chiacchierata con Brunori che ha convinto Cimini a ricominciare a scrivere canzoni. Il disco è inoltre il risultato della collaborazione con Calcutta e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale: un pop d’autore che racconta in maniera diretta ma empatica la vita quotidiana, con uno sguardo ironico verso la società attuale smossa dalla smania di fare sempre di più e “ancora meglio” senza accontentarsi mai.

Ad aprire i live di venerdì 6 luglio, I Giocattoli, la band siciliana nata alla fine del 2016 per puro divertimento con l’intendo di suonare cover. L’anno successivo decidono di sfidarsi nella scrittura di brani inediti e il primo singolo Sulla neve supera le 10 mila visualizzazioni in tre giorni su YouTube. I successivi singoli Il Ragno e Billy Murray – primo assaggio dell’album d’esordio – diventando virali anche su spotify, hanno consacrato I Giocattoli come una delle realtà più interessanti della scena indie italiana. Ad aprile 2018 esce infatti Machepretendi, prodotto da Carota de Lo Stato Sociale e Hyppo dei Keaton: un disco pop e perfettamente confezionato, caratterizzato da un velo di malinconia positiva che costringe all’ascolto fino alla fine. Seguirà poi il concerto de I Camillas, la band nata a Pordenone nel 1964 e formata da Ruben e Zagor Camillas. Il due raccontano di essere stati fermi per 40 anni, finché il rock non li ha chiamati nel 2004. Da lì in poi è stato un costante susseguirsi di concerti, festival, teatri, 5 album in studio, la scrittura di un libro, l’arrivo in finale a Italia’s got talent nel 2015 (anno in cui si è aggiunto alla formazione il batterista Michael Camillas), la realizzazione della sigla di Colorado nel 2016 e molto altro. Nella seconda metà del 2018 pubblicheranno il loro nuovo album Discoteca Rock, anticipato dal singolo Sbranato, uscito il 15 giugno.

Sabato 7 luglio, ultima serata di Musica Libera Tutti, vedrà come protagoniste due band trevigiane: gli Of The Stone e i Superportua. I primi, già nostri ospiti nelle precedenti edizioni, tornano sul nostro palco per un’occasione speciale: festeggiare con noi i 10 anni di attività della band. I secondi invece presenteranno live il nuovo album Resterai sempre uno, uscito ad aprile 2018 per Sisma mvmnt, Soviet Studio e Shyrec. La serata si concluderà con l’esibizione di un superospite: Dj Aladyn direttamente dai famosissimi programmi di Radio Deejay B-Side e Tropical Pizza. L’estate 2018 lo vede in tour per l’Italia con SelectaVision, un live innovativo e d’impatto che fonde mille generi musicali e mondi visivi di ieri e oggi per trasformarsi in un’esperienza audovisiva senza eguali. Durante tutta la manifestazione saranno presenti alcuni truck dello Street Food che ci delizieranno con varie specialità sia dolci che salate, da accompagnare le fresche e dissetanti birre artigianali e i celeberrimi mojito del festival. Non mancheranno, anche per questa edizione, gli spazi dedicati ai più piccoli con lo scivolo gonfiabile, le attività di animazione di Ludobus e l’area dedicata al mercatino e all’esposizione di prodotti di artigianato. L’ingresso, come gli anni scorsi, rimane libero e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Associazione disabili di Spresiano e Arcade O.N.L.U.S..