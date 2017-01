Musichiamo - Sale Prova Treviso

Ricomincia, dopo le vacanze natalizie e l'arrivo del nuovo anno [2017]



| MUSICHIAMO | Musica d'insieme alle Sale Prova di Treviso IL Laboratorio di musica tenuto dai ragazzi delle Band delle Sale Prova Comunali.



Due ore per suonare insieme e condividere la passione per la musica. Due ore per imparare a suonare uno strumento per chi volesse approcciarsi al mondo della musica per la prima volta. Il Laboratorio, gratuito, verrà realizzato ogni mercoledì 19.30-21.30 presso le Sale Prova, Via Dalmazia, 17/A Treviso - Sede Progetto Giovani Treviso



Per info e iscrizioni:

Progetto Giovani Treviso

www.progettogiovanitv.it

spaziogiovani@progettogiovanitv.it