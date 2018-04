Musique Royale. La musica del Re Sole

Martedì 24 aprile alle ore 21 la chiesa di San Teonisto di Treviso ospiterà un concerto dedicato musica barocca francese, organizzato dal Conservatorio di Musica A. Steffani di Castelfranco Veneto a conclusione di una masterclass tenuta da Juan Manuel Quintana, violista da gamba di fama internazionale. I fasti della corte di Francia. Una musica che nasce dalla danza e accompagna un tempo di grande raffinatezza culturale prima dell’abisso. Un mondo elitario che si avvia al tramonto sulle note del clavicembalo e della viola da gamba.

Nel concerto in programma, sarà la musica di Francois Couperin (1668-1733), nel 350° anniversario della sua nascita, e di Jean Baptiste Lully (1632-1687) a raccontare l’ultima Francia barocca. Juan Manuel Quintana, figura tra le più rappresentative della musica antica mondiale, premiato a Buenos Aires con il “Konex” come miglior musicista del decennio, dirigerà il consort Winds&Violes del Conservatorio Steffani in un viaggio di raro ascolto dedicato alla musica di corte. Un ensemble di trenta elementi, dove spicca il gruppo di viole da gamba, porterà in scena suites e simphonies di Couperin e Lully. Ciaccone, sarabande e allemande che raccontano la consuetudine dell’aristocrazia francese, ma soprattutto del sovrano, al ballo.

Il concerto avrà luogo nella chiesa di San Teonisto, nell’ambito della collaborazione tra il Conservatorio di Castelfranco Veneto e la Fondazione Benetton Studi Ricerche. «Fornire sempre nuovi strumenti per l’approfondimento della musica, a diretto contatto con grandi esecutori. Questo distingue il Conservatorio di Castelfranco da altre realtà del territorio» afferma il direttore Stefano Canazza «un ringraziamento alla Fondazione Benetton per la volontà di condividere percorsi e traguardi che vanno ben oltre l’orizzonte scolastico». La masterclass, che ha visto il consort formato da studenti del dipartimento di Musica antica del Conservatorio approfondire il repertorio del Grand Siécle sotto la guida di Juan Manuel Quintana, è stata coordinata dai professori Paolo Zuccheri, Simone Erre, Lia Levi Minzi.

Ingresso unico 10 euro. Chiesa di San Teonisto, via San Nicolò 31, Treviso. Prevendita presso la sede della Fondazione, via Cornarotta 7, Treviso (lun–ven ore 9–13, 14–18 e sab–dom ore 10–20) e nel sito www.liveticket.it